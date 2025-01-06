iPhone 17 Air modelinin ne kadar ince olacağı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 17 Air, inceliği ve uygun fiyatıyla şimdiden teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Yeni bir rapora göre, iPhone 17 Air üretimi durdurulan Plus modellerinin fiyatlandırma stratejisini takip edecek. Bu da iPhone 17 Air'ın yaklaşık 800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı anlamına geliyor.

DAHA İNCE TASARIM

iPhone 17 Air, 6,25 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. Temel model iPhone 16'nın 7,8 mm kalınlığında olduğu düşünüldüğünde, yeni modelin ne kadar ince olduğu daha net anlaşılıyor.

İnce ve hafif tasarımıyla iPhone 17 Air, estetiğe önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak.

Apple, iPhone 17 Air ile belirli bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Daha önce piyasaya sürülen mini modelleri de Plus modellerinin yerini alamamıştı. iPhone 17 Air, Apple'ın bu alandaki yeni girişimi olacak.

Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung da amiral gemisi serisinin daha ince bir versiyonunu üretiyor.

Galaxy S25 Slim olarak adlandırılan bu modelin, iPhone 17 Air ile aynı kalınlıkta olması bekleniyor.

Ancak iPhone 17 Air'ın aksine, S25 Slim "Ultra kamera" özelliğiyle gelecek ve S25 serisinin geri kalanıyla aynı anda piyasaya sürülmeyecek.