iPhone 17 Air yolda: İşte Apple'ın bu yıl duyurabileceği yeni özellikler

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Apple'ın bu yılki iPhone 17 serisinde, son yıllarda gördüğümüz "Plus" modelinin yerini alacağı söylenen yeni bir iPhone 17 Air modeli tanıtılabilir.

Söylentiler, bu yeni modelin şık tasarımı ve bazı öne çıkan özellikleriyle Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olabileceğini gösteriyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air'in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında, inanılmaz derecede ince bir kasaya sahip olacağı bildiriliyor.

Bu, onu bugüne kadarki en ince iPhone yapacak. Ayrıca, dayanıklılıktan ödün vermeden ağırlığı düşük tutmak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanabilir.

Boyut olarak, normal ve Pro Max modelleri arasında yer alan 6,6 inçlik bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Daha da önemlisi, Apple'ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez bir "Pro" olmayan modele getirebileceği konuşuluyor.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarımın bir ödün vermesi gerekebilir. Söylentilere göre, iPhone 17 Air'in yalnızca tek bir arka kamerası olabilir.

Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde kullanılanla aynı olan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera olması bekleniyor.

Selfie tarafında ise önemli bir yükseltme bekleniyor. Ön kameranın, Air dahil tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP'den 24 MP'ye çıkacağı söyleniyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Telefonun gücünü yeni A19 çipinden alması ve Pro modelleriyle eşleşen 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

İnce kasaya rağmen pil ömrünü korumak için, daha iyi enerji yoğunluğu sunan gelişmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılabilir.

Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple'ın kendi tasarımı olan C1 modemini kullanması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM ile çalışması da ihtimaller arasında. Bu özelliklerin tamamı, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulacak.