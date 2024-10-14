iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM'e sahip ilk iPhone modeli olacak

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Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisini piyasaya sürmesine rağmen şimdiden gözler iPhone 17 serisine çevrilmiş durumda.

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, 2025 yılında çıkması beklenen iPhone 17 serisinde sadece iPhone 17 Pro Max modeli 12 GB RAM ile donatılacak. Diğer modeller ise 8 GB RAM ile yetinmek zorunda kalacak.

12GB RAM ÜRETİMİNDE SORUNLAR VAR

Güvenilir kaynaklar Yeux1122 ve @Jukanlosreve'den gelen bilgilere göre, bu durumun sebebi Samsung'un bellek modülü üretim hattında yaşadığı sorunlar.

Bu sorunlar nedeniyle Apple'ın sipariş etmek istediği milyonlarca iPhone 17 Pro ve Pro Max için yeterli 12 GB RAM modülü üretilemiyor.

Bu iddia aslında yeni değil. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da daha önce iPhone 17 Pro Max'in 12 GB RAM'e sahip olacağını ve bunun seriye özel bir özellik olacağını belirtmişti. Ancak Kuo, bu durumun arkasındaki nedeni detaylı olarak açıklamamıştı.

Apple, iPhone 16 serisinde RAM miktarını 8 GB'a yükselterek yapay zeka (AI) özelliklerini geliştirmeyi hedeflemişti. iPhone 17 Pro Max'te ise 12 GB RAM ile daha da gelişmiş AI yetenekleri sunulması bekleniyor.

Bu da Pro Max modelinin AI performansı açısından diğer modellerden ayrışacağı anlamına geliyor.

iPhone 17 serisi ile ilgili diğer bir önemli söylenti ise iPhone 16 Plus'ın yerini alacak olan iPhone 17 Air modelinin piyasaya sürüleceği.

Daha ince bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone 17 Air'ın da Apple Intelligence özelliklerini destekleyeceği belirtiliyor.