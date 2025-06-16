iPhone 17 Pro serisine gelecek özellikler ortaya çıktı

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Apple'ın yeni nesil iPhone 17 serisini eylül ayında tanıtması beklenirken, serinin en üst modelleri olacak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max hakkında yeni sızıntılar ve söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

PERFORMANS VE KAMERA YÜKSELTMELERİ

iPhone 17 Pro modellerinin, gücünü Apple'ın TSMC'nin en son 3nm üretim süreciyle üretilen yeni nesil A19 Pro çipinden alması bekleniyor.

Ayrıca RAM kapasitesinin de 12 GB'a yükseltileceği söyleniyor. Bu, özellikle Apple Intelligence özelliklerinin ve çoklu görev performansının artmasına yardımcı olacak.

Kamera tarafında da önemli geliştirmeler bekleniyor. Tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 MP'ye yükseltileceği, Pro modellerinde ise ek olarak 48 MP'lik geliştirilmiş bir Telefoto kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

Pro modellerinin ayrıca, aynı anda hem ön hem de arka kamerayla video kaydetmeye olanak tanıyan "çift video kaydı" özelliğini destekleyeceği söyleniyor.

TASARIM, SOĞUTMA VE BATARYA YENİLİKLERİ

Söylentilere göre, iPhone 17 Pro modelleri titanyum yerine "kısmen alüminyum, kısmen cam" bir tasarıma sahip yeni bir alüminyum kasaya geçiş yapabilir.

Daha iyi ısı dağılımı sağlamak için ise Pro modellerinde bir "buhar odası soğutma sistemi" kullanılacağı da konuşuluyor.

Ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in biraz daha kalın bir tasarıma sahip olarak daha büyük bir bataryaya yer açabileceği ve 35W gibi daha hızlı şarj hızlarını destekleyebileceği de gelen bilgiler arasında.

Tüm modellerin, Apple tarafından tasarlanan yeni bir Wi-Fi 7 çipine sahip olması da bekleniyor.