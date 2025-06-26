iPhone 17 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Apple'ın yeni nesil iPhone 17 serisinin tanıtımına aylar kala, özellikle Pro modellerinin kamera yetenekleriyle ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.

Gelen son bilgilere göre, Apple üst düzey akıllı telefonlarının fotoğrafçılık ve videografi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeye odaklanacak.

GELİŞMİŞ TELEFOTO VE ÇOKLU KAMERA KAYDI

Söylentilere göre, iPhone 17 Pro kamerasının en büyük yükseltmesi telefoto lenste yaşanacak.

Mevcut 12 MP'lik sensörün yerine 48 MP çözünürlüğünde yeni bir sensörün kullanılacağı iddia ediliyor.

Bu, cihazdaki üç arka kameranın da 48 MP çözünürlüğe sahip olacağı ve daha keskin, daha detaylı zoom imkanı sunacağı anlamına geliyor.

Beklenen bir diğer önemli özellik ise, kullanıcıların daha fazla esneklik için aynı anda birden fazla lensle video kaydetmesine olanak tanıyacak olan "çoklu kamera video kaydı". Bu, özellikle profesyonel video içerik üreticileri için oyunun kurallarını değiştirebilir.

YENİLENEN ÖN KAMERA VE TASARIM

Sadece arka kameralar değil, ön kamera da büyük bir yükseltme alacak. Apple'ın, TrueDepth selfie kamerasının çözünürlüğünü 12 MP'den 24 MP'ye çıkaracağı söyleniyor.

Bu, özellikle düşük ışık koşullarında selfie ve görüntülü görüşme kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Tasarım tarafında ise arka kamera modülünün yeniden tasarlanması bekleniyor. Mevcut kare şeklindeki "çıkıntı" yerine, telefonun genişliği boyunca uzanan yeni bir çubuk veya "ada" tarzı bir düzenlemenin gelebileceği konuşuluyor.