iPhone ile Android karışımı: Honor 60 SE 5G tanıtıldı

Honor 60 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıtan Çinli şirket, şimdi de serinin yeni ve daha düşük bütçeli üyesi Honor 60 SE 5G'yi görücüye çıkardı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.

Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, yeni telefonlar tanıtmaya ve Çin'de üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

HONOR 60 SE 5G TANITILDI

Honor 60 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan Çinli şirket, şimdi de serinin yeni ve daha düşük bütçeli üyesi Honor 60 SE 5G'yi duyurdu. Özellikle kamera tasarımı iPhone'lara oldukça benzeyen telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ bir ekranla gelen Honor 60 SE, henüz açıklanmasa da gücünü muhtemelen MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinden alacak.

8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçeneklerinin yer aldığı telefon, adından da anlaşılacağı gibi 5G bağlantısını destekleyecek.

Telefonun arka kısmında 64 MP ana kamera, 2 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP üçüncü bir kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 64 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

66 W hızlı şarjı destekleyen telefonun batarya kapasitesi henüz bilinmese de satış fiyatı şu şekilde açıklandı: