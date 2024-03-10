iPhone kullanıcıları şikayetçi: Yeni güncelleme bataryayı öldürüyor iPhone kullanıcıları, iOS 17.4 güncellemesinin ardından bataryanın çok hızlı tükenmesinden şikayet ediyor.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde iOS 17.4 güncellemesini yayınlamıştı.

Aynı zamanda, yeni güncelleme telefonlara birkaç özellik de getirdi. Ancak, iPhone kullanıcıları iOS 17.4 güncellemesinden oldukça şikayetçi.

Batarya performansı düştü

Sosyal medyadan şikâyetlerini ve uyarılarını dile getiren kullanıcılar, güncellemeyi kurduktan sonra şarjlarının çok hızlı tükendiğini söylüyor.

Bazı kullanıcılar ise yeni güncelleme ile birlikte telefonların çok daha yavaş şarj olduğunu dile getiriyor.

Bir iPhone 11 Pro sahibi, telefonunu pili yüzde 40 seviyesindeyken şarja taktı. Dört saat sonra pil hala tam olarak şarj edilmedi ve yüzde 94 seviyesinde kaldı.

Telefonunuzun güncellemelere uyum sağlaması gerektiğinden, bataryanın normale dönmesi birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Eğer yine de bataryanız çok hızlı tükeniyorsa şunları yapın:

Öncelikle iPhone'unuzu kapatarak sıfırlamaya zorlayın. Sesi açma düğmesine aynı anda basarken yan taraftaki güç düğmesine basın. Cihazı kapatmak için kaydırıcıyı kullanın. Birkaç dakika kapalı bırakın ve ardından iPhone'u tekrar açın.

Ayrıca tüm uygulamalarınızın güncellendiğinden emin olmalısınız. Bunu App Store'u açıp sağ üst köşedeki profil simgesine dokunarak yapabilirsiniz.

Ayarlar > Pil bölümüne giderseniz hangi uygulamaların pilden çok fazla enerji tükettiğini görebilirsiniz. Bu uygulamaları kullanmıyorsanız kaldırabilirsiniz.