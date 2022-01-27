iPhone modelleri, POS cihazına dönüşüyor

Apple, küçük işletmelerin iPhone haricinde herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan ödeme kabul edebileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, küçük işletmelerin herhangi bir ekstra donanım olmadan doğrudan iPhone'larından ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet planlıyor.

Ödemelerin bir iPhone'da kabul edilmesi için, perakendeciler şu anda Bluetooth üzerinden telefonlara bağlanan ödeme terminallerini kullanıyor.

Bununla birlikte yeni özellik, iPhone'u bir ödeme terminaline dönüştürecek ve işletmeciler, telefonun arkasına kredi kartını okutarak ödeme kabul edebilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KULLANIMA SUNULACAK

Yeni özellik, muhtemelen iPhone'lardaki "yakın alan iletişimi" (NFC) yongasını kullanacak. iPhone'ları POS cihazına çevirecek yeni özelliğin, önümüzdeki aylarda bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple, 2020 yılında kredi kartının akıllı telefona dokunmasıyla ödeme yapılmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışan Kanadalı startup şirketi Mobeewave’yi 100 milyon dolara satın almıştı. Şirketin, bu tarihten itibaren bahsedilen yeni özellik üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Yeni ödeme kabul seçeneğinin Apple Pay'in bir parçası olarak mı kullanıma sunulacağı, yoksa tamamen farklı bir isim altında mı olacağı henüz bilinmiyor.