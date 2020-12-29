iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE hakkında, bazı önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte şimdiye kadar iPhone SE 3 ile ilgili bildiğimiz her şey...

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

iPHONE SE 3 NASIL OLACAK

Apple'ın yine dönemin şartlarına göre uygun fiyatlı olarak satışa çıkaracağı yeni modelin, iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 ismiyle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca telefonun, tasarım olarak iPhone 8 Plus'a benzeyeceği ve önceki modele göre daha büyük ekran (6,06 inç) taşıyacağı belirtiliyor.

TouchID desteğine sahip olacak telefon, çift arka kamera ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bazı iddialara göre iPhone SE 3 modelinde ekran çentiği yer almayacak. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.

Son olarak telefonun, iPhone 12 modellerinde yer alan A14 Bionic işlemcisinden güç alacağı ve 5G desteğiyle geleceği söyleniyor.

iPhone SE 3'ün 2021'in ikinci yarısında karşımıza çıkması bekleniyor. Telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.