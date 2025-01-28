iPhone SE 4 modelinin yeni görüntüleri sızdırıldı

Haber Merkezi

Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4, iPhone 16 ile birlikte yeni fotoğraflarda görüntülendi.

iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olan iPhone SE 4, tek arka kamerası ve daha kalın çerçeveleriyle iPhone 16'dan ayrılıyor.

İPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 4, iPhone 14'ün tasarımını temel alıyor ve Face ID ile birlikte geliyor. 6,1 inç OLED ekran, A18 Bionic işlemci, 8 GB RAM ve 48 MP ana kameraya sahip olacak iPhone SE 4, uygun fiyatlı bir seçenek olacak.

İPHONE 16 İLE KARŞILAŞTIRMA

iPhone SE 4, iPhone 16'ya göre daha kalın çerçevelere ve tek bir arka kameraya sahip. iPhone 16 ise çift arka kamera kurulumu ve daha ince çerçeveler sunuyor.

İPHONE SE 4'ÜN FİYATI

iPhone SE 4'ün 500 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.