iPhone SE Plus yılın ikinci yarısında geliyor: İşte özellikleri

iPhone SE 2020'nin daha büyük ekranlı sürümü olacak iPhone SE Plus, yılın ikinci yarısında satışa çıkacak. İşte telefonun muhtemel özellikleri ve satış fiyatı...

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, bu yıl yerini iPhone SE Plus modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE Plus hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

iPHONE SE PLUS NELER SUNACAK

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE modelinin 4,7 inçlik küçük ekranı nedeniyle eleştirilen Apple, gelen bilgilere göre iPhone SE Plus'ta 6,1 inçlik büyük bir ekran tercih edecek.

Apple'ın yine dönemin şartlarına göre uygun fiyatlı olarak satışa çıkaracağı yeni modelin, iPhone 12 serisinde yer alan Apple A14 Bionic işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.

12 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı söylenen iPhone SE Plus, 6 MP çözünürlüğünde de bir ön kamerayla donatılacak. Ancak bazı kaynaklar, telefonda çift arka kamera olacağını iddia ediyor.

Ayrıca kaynaklar, telefonun IP67 sertifikasına sahip olacağını da belirtiyor. Bu da yeni iPhone'un toz ve kum gibi şeylere dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

iPHONE SE PLUS FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Gelen raporlara göre, 2021'in ikinci yarısında tanıtılacak iPhone SE Plus, 499 dolardan satışa çıkacak.