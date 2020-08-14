iPhone ve iPad modelleri nasıl güncellenir

iPhone ve iPad modelleri nasıl güncellenir

iPhone veya iPad'inizi, kablosuz bir şekilde veya bilgisayarınızı kullanarak nasıl güncelleyebileceğinizi anlattık.

Apple, iPhone ve iPad modelleri için yeni güncellemeler yayınlayarak hem bazı hataları gideriyor hem de cihazlara yeni özellikler ekliyor. Bu güncellemeler çoğu zaman kablosuz olarak kullanıcılara sunulurken, bilgisayar yardımıyla da yüklenebiliyor.

iPhone veya iPad'inizi kablosuz bir şekilde veya bilgisayarınızı kullanarak iOS ya da iPadOS'in en son sürümüne nasıl güncelleyeceğinize geçelim.

KABLOSUZ GÜNCELLEME

Güncelleme olduğunu bildiren bir bildirim alırsanız Şimdi Yükle'ye dokunarak işlemi başlatabilirsiniz. Ancak güncelleme işlemini manuel yolla da tetikleyebilirsniz. Bu yapmak için:

Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

Ayarlar > Genel'e gidip Yazılım Güncelleme 'ye dokunun

Karşınıza çıkan ekrandan İndir ve Yükle 'ye dokunun. Yazılım güncelleme için daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu belirten ve bazı uygulamaları geçici olarak kaldırmanızı isteyen bir ileti görüntülenirse Sürdür 'e veya Vazgeç'e dokunun.

iOS veya iPadOS kaldırdığı uygulamaları daha sonra yeniden yükler. Vazgeç'e dokunursanız bir sonraki aşamada ne yapmanız gerektiğini size belirten bir ekran karşınıza çıkar.

Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle 'yi veya Daha Sonra Anımsat 'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

BİLGİSAYARDAN GÜNCELLEME

iPhone veya iPad'inizde kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini, güvendiğiniz bir bilgisayarı kullanarak elle gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarınız, güncellediğiniz aygıttaki Kişisel Erişim Noktası'nı kullanıyorsa güncelleme işleminden önce bilgisayarınızı farklı bir Wi-Fi ya da Ethernet ağına bağlayın.

macOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder 'ı açın. macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürüm yüklü bir Mac'te ya da bir PC'de iTunes 'u açın.

Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızda aygıtınızı bulun.

Genel veya Ayarlar 'ı ve ardından Güncellemeleri Denetle 'yi tıklayın

Son olarak İndir ve Güncelle 'yi tıklayın.

Kaynak: Apple