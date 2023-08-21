iPhone'da bu ayar batarya ömrünü uzatıyor! Wi-Fi yardımı nasıl kapatılır iPhone'larda pilin önemli ölçüde boşalmasına neden olan gizli bir ayar var. Wi-Fi yardımı olarak isimlendirilen bu ayar açık olduğunda, batarya performansınız önemli ölçüde etkilenebilir.

ensonhaber.com

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, birçok kullanıcı için şarj ömrü oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu.

Batarya ömrünü uzatmak için telefonunuzu kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmeniz önemlidir.

Unutmayın ki pil ömrünü uzatmak, bazen bazı kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi gerektirebilir.

İPhone'larda Wi-Fi yardımı özelliği nedir

iOS 9 ve sonraki sürümlerinde, Wi-Fi bağlantınız zayıf olduğunda otomatik olarak hücresel bağlantıya geçmek için Wi-Fi Yardımı'nı kullanabilirsiniz.

Wi-Fi Yardımı sayesinde Wi-Fi bağlantınız zayıf olsa bile internete bağlı kalabilirsiniz. Örneğin, Safari'yi zayıf bir Wi-Fi bağlantısıyla kullanıyorsanız ve bir web sayfası yüklenmiyorsa Wi-Fi Yardımı etkinleşir ve otomatik olarak hücresel bağlantıya geçer; böylece web sayfası yüklenmeye devam eder.

Wi-Fi Yardımı'nı Safari, Apple Music, Mail, Harita ve daha fazla uygulamayla kullanabilirsiniz.

Wi-Fi Yardımı etkinleştirildiğinde aygıtınızdaki durum çubuğunda hücresel veri simgesini görürsünüz. Wi-Fi bağlantınız zayıf olduğunda hücresel bağlantı üzerinden internete bağlı kalacağınız için hücresel veri kullanımınız daha fazla olabilir.

Akıllı telefonlarda Wi-Fi bağlantısı, her zaman hücresel veriden daha az güç tüketir. Bu nedenle Apple, şarjınızın daha uzun süre dayanması için her zaman Wi-Fi kullanmanızı öneriyor.

Ancak Wi-fi Yardımı özelliği açık olduğunda, zayıf bağlantılarda hücresel veri otomatik olarak açılıyor. Bu da şarjınızın daha çabuk bitmesine neden oluyor.

iPhone'larda Wi-Fi Yardımı nasıl kapatılır

Wi-Fi Yardımı varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi bağlantınız zayıf olduğunda iOS aygıtınızın internete bağlı kalmasını istemiyorsanız Wi-Fi Yardımı'nı devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar > Hücresel veya Ayarlar > Mobil Veri'ye gidin. Ekranı aşağı kaydırın ve Wi-Fi Yardımı sürgüsüne dokunun ve kapatın.