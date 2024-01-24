iPhone'da ve iPad'de fotoğraf dosyası boyutu nasıl azaltılır iPhone'da ve iPad'de fotoğrafların boyutunu nasıl düşürebileceğinizi detaylarıyla anlattık.

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iPhone'larda bulunan kameralar, her ne kadar harika fotoğraflar çekse de görüntü boyutu oldukça yükselir.

Bir resim 1,5 ila 5 MB yer kaplayabilir ve depolama alanınızı tüketebilir. Dolayısıyla fotoğrafların boyutunu küçültmek gerekli hale geliyor.

iPhone'unuzdaki resimlerinizi yeniden boyutlandırmanın basit bir yöntemi yoktur.

Neyse ki, çeşitli geçici çözümler iPhone veya iPad'inizdeki fotoğrafların dosya boyutunu azaltmanıza yardımcı olur.

İPhone'da fotoğraf dosyası boyutu nasıl azaltılır

iPhone fotoğraflarınızın dosya boyutunu sıkıştırmak veya küçültmek zorunda kalmanın tüm zorluklarından kurtulmanın en iyi yolu, küçük dosya boyutlarında fotoğraflar çekmektir.

Yüksek verimli görüntü formatı (HEIF), JPEG'den daha küçüktür ancak aynı kaliteyi sunar.

iPhone veya iPad'iniz görüntüleri HEIF'te çeker, ancak bunu bilmeden değiştirdiyseniz bu özelliği yeniden açabilirsiniz.

Ayarlar → Kamera → Biçimler yolunu izleyin.

Yüksek Verimlilik seçeneğini işaretleyin.

Kestirmeleri kullanarak iPhone'daki bir fotoğrafı yeniden boyutlandırma

Kestirmeler uygulaması, çok sayıda değerli otomasyon için bir altın madenidir.

Görüntüleri yeniden boyutlandırmak için önceden hazırlanmış bir kısayol indirme seçeneğiniz var.

Kısayol oluşturulduktan sonra Fotoğraflar'ı seçebilir, Paylaşım Sayfasını açabilir ve görüntüleri hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Change Image Quality & Share kestirmesini telefonunuza indirin.

Kestirme ekle seçeneğine dokunun ve kestirmeyi ekleyin.

Kestirmeler uygulamasını açın → Change Image Quality & Share'a dokunun.

Uygulamanın fotoğraflarınıza erişmesine izin vermeniz istenebilir. Erişime İzin Ver'e dokunmanız yeterli.

Yeniden boyutlandırmak istediğiniz fotoğrafları seçin → Sağ üstteki Ekle'ye dokunun.

Açılır pencereden tercih ettiğiniz görüntü kalitesini seçin → Görüntüyü Kaydet'e dokunun .

Varsayılan olarak, yeniden boyutlandırılan görseller, Fotoğraflar uygulamasının Son Kullanılanlar bölümünde görünecektir.

Görüntüyü sıkıştırmak için anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanın

Çoğu mesajlaşma uygulamasının, yüklediğiniz fotoğrafın çözünürlüğünü ve kalitesini nasıl büyük ölçüde azalttığını zaten fark etmişsinizdir.

Yeniden boyutlandırılması gereken fotoğraflarınıza da aynısını yapabilirsiniz. WhatsApp, Telegram ve Facebook Messenger gibi kullandığınız herhangi bir anlık mesajlaşma uygulamasında kendinize fotoğraf göndermeniz yeterli. Videolarınızın boyutunu küçültmek için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz.