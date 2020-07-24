iPhone'lar artık yüzdeki damarları da tanıyacak

Apple, Face ID yüz tanıma teknolojisine yüzdeki damarları tanıyabilen yeni bir özellik eklemeyi düşünüyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullananların sayısı katlanarak artınca, güvenlik önlemleri de oldukça ön plana çıkmaya başladı. Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi güvenlik önlemlerini geliştirerek telefonlara ekledi.

Bu üreticilerden biri olan Apple, 2017 yılında çıkardığı iPhone X modeli ile yeni bir güvenlik teknolojisi Face ID'yi tanıtmıştı.

Apple'ın geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi Face ID, kullanıcıların ekran kilidini açma veya kimlik doğrulama gibi işlemleri yüzleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

ARTIK YÜZDEKİ DAMARLARI DA TANIYACAK

Apple'ın yüz tanıma teknolojisine ekleyeceği yeni özelliğin, patent görüntüleri ortaya çıktı. Patent bilgilerine göre yeni teknoloji, yüz damarlarını okuyarak iPhone'ların kilidini açacak.

Apple'ın, yeni yüz tanıma teknolojisi ile tek yumurta ikizlerini bile ayırt edecebileceği söyleniyor.

Damar tarayıcılı Face ID'nin ne zaman karşımıza çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bu özellik henüz geliştirilme aşamasında olduğundan bu yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde karşımıza çıkması oldukça düşük bir ihtimal.