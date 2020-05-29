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    iPhone'lara widget yapısı getiren yeni iOS 14 konsepti

    iOS 14 ile gelmesi beklenen yeni ana ekran widget yapısını gösteren yeni bir konsept video oluşturuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 14:23
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    iPhone'lara widget yapısı getiren yeni iOS 14 konsepti

    Apple, geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte, iPhone 11 serisi ile birlikte iOS 13 güncellemesini de yayınlamıştı.

    Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından gözler bir sonraki işletim sistemi güncellemesi iOS 14'e çevrildi.

    Tasarımcı Aleksey Bondarev, iOS 14'e ana ekran widget yapısını getiren yeni bir konsept video oluşturdu.

    Widget yapısına sahip yeni iOS 14 konsepti - VİDEO

    WIDGET ANDROID'DE ZATEN KULLANILIYOR

    Android kullanıcıları, ana ekranı daha fazla kişiselleştirmenizi sağlayan widget özelliğini zaten yıllardır kullanıyor. Apple ise, iPhone'ların ana ekranında daha sade bir tasarımı tercih ediyor ve widget özelliğine izin vermiyor.

    Ancak yeni konsept tasarım, iPhone'ların ekranında widgetların oldukça hoş göründüğünü görmemizi sağlıyor

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