İPhone'lara yeni özellik geldi: Genmoji nasıl kuıllanılır

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Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte iPhone'lara yeni bir özellik ekledi: Genmoji. Bu özellik, kullanıcıların Apple Intelligence yapay zekasını kullanarak kendi emojilerini oluşturmalarını sağlıyor.

GENMOJİ NASIL KULLANILIR

Öncelikle telefonunuzu İngilizce diline ayarlamanız gerekiyor. Bunun ardından da ayarlardan Apple Intelligence & Siri’ye girip Apple Intelligence bölümünü aktif etmeniz gerekiyor.

Daha sonra ise iOS 18.2'de emoji klavyesini açtığınızda, sağ üst köşede yeni bir gülen yüz simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak Genmoji özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Genmoji oluşturmak için, istediğiniz emojiyi tanımlayan bir metin girmeniz yeterli. Apple Intelligence, açıklamanıza uygun bir emoji oluşturacak ve size farklı seçenekler sunacak.

GENMOJİ ÖZELLİKLERİ

Kişiselleştirilmiş Emojiler: Tanıdığınız kişilere benzeyen emojiler oluşturabilirsiniz.

IP Kısıtlaması: Telif hakkı nedeniyle, bilinen karakterlere dayalı emojiler oluşturulamaz.

Kaydetme ve Tekrar Kullanma: Oluşturduğunuz emojiler emoji klavyenize kaydedilir ve istediğiniz zaman tekrar kullanabilirsiniz.

UYUMLU CİHAZLAR

Genmoji özelliği, iOS 18.2 ve Apple Intelligence destekli cihazlarda kullanılabilir. iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri bu özelliği destekliyor. Diğer iPhone modelleri ise Genmoji alabilir ve kaydedebilir, ancak oluşturamaz.