iPhone'larda Apple Haritalar kullanarak canlı konum nasıl paylaşılır? Apple Haritalar aracılığıyla iPhone'larda konum bilgisi paylaşma seçeneklerini sizler için listeledik.

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Bazen, arkadaşlarımıza veya aile üyelerimize mevcut konumumuz hakkında bilgi vermemiz gereken durumlara düşeriz.

Neyse ki Apple Haritalar, "Konumumu Paylaş" özelliğiyle basit ve etkili bir çözüm sunuyor. Bu haberimizde, iPhone'larda Apple Haritalar'ı kullanarak canlı konumları paylaşmanın tüm olası yollarını keşfedeceğiz.

Birçok kullanıcı hala Apple Haritalar aracılığıyla canlı konumları paylaşmanın en iyi yolunun ne olduğunu merak ediyor. Bu nedenle, bugün en uygun yöntemi bulabilmeniz için hepsine göz atacağız.

Yöntem 1 - Ana ekran hızlı eylemleri kullanın

iPhone'unuzdaki Apple Haritalar uygulaması simgesine uzun basın.

Konumumu Gönder'e dokunun.

İstenirse, uygulamanın canlı konumunuza erişmesine izin verin.

Şimdi, canlı konumunuzu paylaşmak istediğiniz ortamı seçin.

Ekrandaki talimatları izleyin ve Gönder'e basarak işlemi tamamlayın .

Yöntem 2: Haritalar uygulamasının içinden konum gönderin

iPhone'unuzda Apple Haritalar'ı başlatın.

Harita kontrolleri menüsünü yukarı kaydırın.

Aşağı kaydırın ve Konumumu Gönder öğesini seçin.

Artık konumunuzu istediğiniz herhangi bir ortam aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Yöntem 3: İşaretlediğiniz yeri Haritalar uygulamasından paylaşın

Apple Haritalar uygulamasını açın.

Raptiyeyi paylaşmak istediğiniz konuma bırakın.

İstendiğinde, Paylaş simgesini seçin.

Her zaman olduğu gibi, konumunuzu aktarmak istediğiniz aracı seçin.

Ekrandaki talimatları izleyin ve işlemi tamamlamak için Gönder'e basın.