iPhone'larda WhatsApp sohbet yedekleri nasıl şifrelenir

WhatsApp sohbet yedeklemelerinizi, iPhone'da nasıl şifreleyebileceğinizi adım adım anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yoğun eleştiriler nedeniyle kullanıcılara yeni güvenlik özellikleri sunuyor.

WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

Bu teknoloji sayesinde WhatsApp mesajları, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor.

ARTIK BULUT YEDEKLEMELERİNDE DE KULLANILIYOR

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, şu ana kadar bulut tabanlı yedekleme hizmetlerinde sunulmuyordu.

Google Drive ve iCloud gibi bulut tabanlı hizmetlerde yedeklemelerin güvenliği, sağlayıcı şirket tarafından kontrol ediliyordu.

WhatsApp, sohbetlerde sunduğu uçtan uca şifrelemeyi artık yedeklemelerde de sunmaya başladı.

Bu sayede artık kullanıcılar, bulut yedekleme yaparken WhatsApp sohbetlerinin korunduğundan emin olacak.

iPHONE'LARDA WHATSAPP SOHBET YEDEKLERİ NASIL ŞİFRELENİR

iPhone'larda, iCloud'a yedeklenen WhatsApp sohbet yedeklerinizi şifreleyebilirsiniz. Böylece mesajlarınızı güvence altına almış olursunuz.

Bu işlemle, verileriniz bir parola yardımıyla şifrelenecek. Sohbet verilerinizin şifresi sadece sizde olacağından, mesajlara yalnızca cihazınız üzerinden erişilebilecek. WhatsApp veya iCloud gibi uygulamalar bile sohbet geçmişinize ulaşamayacak.

1- WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği yolunu izleyin.

2- "Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme" seçeneğini aktif edin.

3- Parola veya 64 basamaklı Şifreleme Anahtarı arasında seçim yapın .

4- Parola oluşturduktan sonra, yedeklerinizin uçtan uca şifrelenmesini bekleyin. Sohbet yedeklerine ulaşabilmeniz için bu parolayı unutmamanız gerekiyor.



