iPhone'lardaki kaza tespit özelliği Samsung modellerine de gelebilir Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold5 modellerine kaza tespiti özelliği getirmek için çalışıyor.

ensonhaber.com

Talihsiz bir kaza durumunda, yardıma ulaşmanın zor olabileceği durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, araba kazası tespiti, bu senaryoda hayati bir rol oynuyor.

Akıllı telefonlar, ivmeölçerler ve mikrofonlar gibi çeşitli sensörler aracılığıyla toplanan verileri analiz ederek kazaları tespit edebilir ve acil durum hizmetlerini anında uyarabilir.

Bu teknolojik özellik, acil durum müdahalesini hızlandırarak kazalara müdahale süresini en aza indirir.

Samsung modellerine kaza tespit özelliği gelebilir

Rakiplerinin aksine, Samsung'un Galaxy serisinde hayat kurtaran çok önemli bir özellik eksikti: Araba kazası tespiti.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, Güney Koreli şirketin bu eksikliği gidereceğini gösteriyor. Samsung, Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold5 modellerine kaza tespiti özelliği getirebilir.

Söz konusu özellik, Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de ve iPhone 14'ten bu yana tüm iPhone ve Apple Watch modellerinde bulunuyor.

Android Police'ten Mishaal Rahman, Tasker uygulamasında yaptığı değişiklikler sırasında Galaxy Z Fold 5 ve S24 Ultra modellerinde "Araba Kazasını Algılama Uyandırma" adlı bir sensörün bulunduğunu keşfetti.

Bu keşif, daha fazla araştırmaya yol açtı ve bu özel sensörün işlevselliğini başlatmaktan ve sonlandırmaktan sorumlu olduğu anlaşılan "MoccaMobile" adlı, daha önce açıklanmamış bir sistem uygulamasını ortaya çıkardı.

Tespit edilen sensör ve uygulama, bir araba kazası algılama özelliğinin varlığını iddia etse de buna eşlik eden bir kullanıcı arayüzü tespit edilemedi.

Samsung, şu ana kadar Galaxy S24 veya Z Fold Serisi için böyle bir özellik getirme konusunda herhangi bir açıklama veya pazarlama beyanında bulunmadı.