iPhone'lardaki Touch ID özelliği geri geliyor

Son yıllarda satışa çıkardığı iPhone'larda parmak izi okuyucusuna (Touch ID) yer vermeyen Apple, geri adım atmaya hazırlanıyor.

2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple, yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.

Yaklaşık 4 yıldır tanıttığı amiral gemisi modellerde tercihini yüz tanıma teknolojisi Face ID özelliğinden yana kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi, son yıllarda yalnızca iPhone SE 2 modelinde Touch ID tercih etmişti.

Artık sürekli konuşulmaya başlanan Touch ID özelliğinin geri geleceği iddiası bir kez daha gündemde. Şirkete yakın kaynaklara göre, yeni iPhone 13 modellerinde hem Face ID hem de Touch ID özelliklerine yer verilecek.





KORONAVİRÜS, APPLE'I KARARINDAN VAZGEÇİRDİ

Özellikle koronavirüs salgını sonrası maskelerin hayatımıza girmesiyle, Face ID özelliğini kullanmak oldukça zorlaşmıştı.

Son dönemde pek çok kullanıcı, bu nedenle parmak izi özelliğinin geri gelmesini yönünde taleplerini Apple'a iletmeye başladı.



Apple'ın bu talebe yanıt verip vermeyeceğini görmek için eylül ayında yapılması planlanan lansmanı beklememiz gerekecek. Ancak yakın kaynaklar, Touch ID özelliğinin yeniden geleceğine kesin gözüyle bakıyor.

