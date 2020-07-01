İşaret dilini konuşma diline çeviren eldiven

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, işaret dilini konuşma diline çeviren yeni bir eldiven geliştirdi.

Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, bir akıllı telefon uygulaması kullanarak Amerikan işaret dilini gerçek zamanlı olarak konuşmaya çevirebilen bir eldiven icat etti.

Hala prototip aşamasında olan giyilebilir eldiven, işaret dilini kullanan veya kullanmayanların daha rahat bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak.

ELDİVEN NASIL ÇALIŞIYOR

Elvidendeki sistem; her parmağın uzunluğuyla uyumlu, ince ve esnek sensörler içeriyor. Elektriği ileten liflerden yapılan bu sensörler; sayıları, kelimeleri ve cümleleri temsil eden parmak hareketlerini algılıyor.

Eldiven daha sonra ise hareketleri elektrik sinyallerine dönüştürüyor ve bilek kısmına yerleştirilmiş küçük ve yuvarlak devre kartına iletiyor. Son olarak ise devre kartı topladığı verileri akıllı telefona gönderiyor.





YÜZDEKİ HAREKETLERİ DE ALGILIYOR

Amerikan işaret dili; el hareketlerine ek olarak yüz hareketlerine de dayandığından, sistemi kullanan kullanıcıların kaş ve ağız kenarlarına da sensörler yerleştiriliyor.

Yapay zeka algoritmalarını kullanan eldiven, tüm harfler ve rakamlar dahil olmak üzere 660 işareti tanıyabiliyor.