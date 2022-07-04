Işığın bile geçemediği duvarlardan Wi-Fi sinyalleri nasıl geçiyor

Işığın bile geçemediği duvarlardan Wi-Fi sinyalleri nasıl geçiyor

Wi-Fi sinyallleri elektromanyetik dalgalarla duvarlardan geçebiliyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Modern dünyanın en yaygın sorunlarından biri, özellikle en çok ihtiyacınız olduğunda Wi-Fi ağının bulunamaması.

Bununla birlikte, birkaç on yıl önce Wi-Fi teknolojileri hakkında konuşmuş olsaydınız, muhtemelen insanlar aklınızı yitirdiğinizden şüphe ederdi.

Örneğin, video akışı yapmanızı ve dünyanın geri kalanına kablosuz olarak bağlanmanızı sağlayan bir teknolojinin varlığına muhtemelen kimse inanmazdı.

Günümüzde ise Wi-Fi teknolojileri; evlerde, caddelerde, iş yerlerinde kafelerde ve hemen hemen her yerde kullanılıyor.

WiFi sinyalleri, Wi-Fi yönlendirici sizden uzaktayken bile cihazınıza ulaşır. Örneğin WiFi yönlendirici, telefonunuz ile yönlendirici arasında bir veya daha fazla duvar/kapı bulunan farklı bir odadolsa bile WiFi kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Işığın duvarlardan geçememesi, ama Wi-Fi sinyallerinin geçebilmesi garip değil mi? Peki bu nasıl gerçekleşiyor?

Elektromanyetik radyasyon ve Wi-Fi

Muhtemelen son zamanlarda bir noktada elektromanyetik radyasyonla karşılaşmışsınızdır. Sonuç olarak etrafımız bu dalgalarla çevrili.

Görünür ışık, Bluetooth, Wi-Fi sinyalleri, kızılötesi... Kısacası elektromanyetik dalgalar her yerde.

Teknik açıdan, ışık hızında hareket eden ve frekansına (veya dalga boyuna) bağlı olarak radyo dalgaları; mikrodalgalar, UV ışınları vb. olarak sınıflandırılan bir enerji şeklidir.

Görsel: Elektromanyetik spektrumlar. (Görünür ışığın, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir parçası olduğunu görebilirsiniz.)

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, görünür ışıkları saymazsak 6 ana elektromanyetik radyasyon türü vardır.

Radyo dalgaları da bu türlerden biridir ve Wi-Fi, bu radyo dalgaları üzerinde çalışır. Wi-Fi, iki veya daha fazla cihaz arasında kablosuz iletişim kurmak için radyo dalgalarını kullanır.

İletilen veri miktarına bağlı olarak Wi-Fi, 2.4GHz ve 5Ghz olmak üzere iki tür radyo dalgası frekansı kulllanıyor.

Frekans ne kadar yüksek olursa, saniyede gönderilen veri miktarı o kadar fazla oluyor.

Wi-Fi sinyalleri duvardan nasıl geçer

Radyo dalgaları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi asıl sorumuzun yanıtına gelelim. Wi-Fi sinyaller duvarlardan nasıl geçiyor?

Bir elektromanyetik dalga, (örneğin Wi-Fi sinyalleri) duvar gibi bir yüzeye çarptığında şu üç şeyden birini yapabilir:

Geçer.

Yansır.

Emilir.

Şimdi, bir sonraki mantıklı soru: Bir nesnenin yalnızca belirli bir elektromanyetik radyasyon dalga boyunu emmesini, yansıtmasını veya kırılmasını sağlayan nedir?

Bu tamamen söz konusu nesnenin bileşimine bağlıdır. Bu evrendeki her şey atom denilen küçük yapı taşlarından yapılmıştır.

Nesnenin belirli bir elektromanyetik radyasyon dalga boyunu emeceğini veya geçmesine izin vereceğini belirleyen şey, bu atomların boyutu ve aralarındaki mesafedir.

Örneğin, elinize fener gibi bir görünür ışık alın. Yatak odanızın kapısını kapattığınızda dışarıdan gelen ışık yatak odanıza girmez değil mi? Neden? Çünkü görünür ışık, duvarlar veya yatak odanızın kapısı gibi katı nesnelerden geçemez.

Bununla birlikte, görünür ışık cam pencereler gibi belirli diğer katı nesnelerden kolayca geçebilir.

Duvarlar da Wi-Fi sinyallerine göre cam gibi saydamdır

Tıpkı cam pencerelerin görünür ışığa saydam olduğu gibi, duvarlar da Wi-Fi sinyallerine karşı saydamdır.

Çünkü Wi-Fi sinyalleriyle ilişkili radyasyonun frekansı (veya dalga boyu) katı nesnelere nüfuz edebilir ve karşıya geçebilir.

Öte yandan, eğer duvarlar çok kalınsa, Wi-Fi sinyallerinin frekansı bu nesnelere bir yere kadar nüfuz edebilir, ancak geçemez.

Ayrıca, WiFi sinyalleri havada dolaşırken zayıflarlar, yani enerjilerinin bir kısmını kaybederler.

Bu nedenle, kalın beton duvarlarla çevrili bir odada bir Wi-Fi yönlendirici çalıştırırsanız, muhtemelen odanın dışında herhangi bir sinyal alamazsınız.

Benzer şekilde, yönlendirici sizden ne kadar uzak olursa, alacağınız sinyal kalitesi de o kadar düşük olur.

Basitçe söylemek gerekirse, tıpkı camların ışığa saydam oldukları gibi, duvarlar da Wi-Fi sinyallerine göre saydamdır. Bu nedenle WiFi sinyalleri, çoğu duvardan kolayca geçebilir.