Işık hızı nedir

Işık hızı, ışığın boşluktaki hızı olarak tanımlanır. Bu da saatte yaklaşık 1 milyar 79 milyon 250 bin 849 kilometreye denk geliyor.

Fiziğin birçok alanında kullanılan önemli bir fiziksel terim olan ışık hızı, ışığın boşluktaki hızını tanımlar.

Çeşitli hesaplamalara göre bu değer 299.792.458 m/s'dir. Bu da kabaca 1 milyar 79 milyon 250 bin 849 km/saat hıza denk geliyor.

Einstein'a göre ışık hızı, evrendeki bütün madde ve bilgilerin hareket edebileceği maksimum hızı tanımlar. Bu nedenle bu hızı aşmak, fizikteki birçok yasayı da altüst edebilir.





UZAY İÇİN IŞIK YILININ ÖNEMİ

Bir ışık yılını, bir ışık hüzmesinin bir yıl içinde boşlukta aldığı mesafe olarak tanımlayabiliriz.

Evrenin sonsuzluğunu anlatmak için metre hatta kilometre gibi ölçüler çok küçük ve anlamsız kalıyor. Örneğin Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin, Dünya'dan yaklaşık 40 trilyon kilometre uzakta olduğunu biliniyor.

Ancak trilyonların sıfırlarıyla uğraşmak yerine, kısaca 4,22 ışık yılı uzaklıkta demek daha basit ve anlaşılır oluyor.