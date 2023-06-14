Isınan telefonlar tarih oluyor! Yeni bir madde üretildi Araştırmacılar, elmas lifleri kullanılarak nanoteknoloji ile üretilen bir maddenin, dört kat iyi soğutma sağladığını açıkladı.

Telefon kullanıcıları için büyük bir problem olan aşırı ısınma sorunları, gelecekte tarihe karışabilir.

Bilim insanları, taşınabilir cihazların performansını sınırlayan en önemli faktörlerden ısınma sorunu konusunda devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.

NTV'nin haberine göre araştırmacılar, elmas lifleri kullanılarak nanoteknoloji ile üretilen bir maddenin, dört kat iyi soğutma sağladığını açıkladı.

Cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar, nanoteknolojiyle üretilmiş elmas soğutucularla dört kat daha iyi soğutulacak.

Bilim insanları teknikte kullanılan nano-elmas katmanın ısı transferini kat kat hızlandırdığını söylüyor.

Araştırmacılar bu soğutucular sayesinde geleceğin akıllı telefonlarının hem daha hızlı hem daha sorunsuz çalışabileceğini söylüyor.

Performans ve batarya ömrü de artacak

Isının düşmesiyle, performansın artacağına, batarya ömrünün de uzayabileceğine vurgu yapılıyor.