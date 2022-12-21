İskoçya'da görülen 'buz pankekleri' şaşırttı

İskoçya'da sıcaklıkların aniden düşmesiyle "buz pankekleri" diye bilinen, çember şeklindeki onlarca buz parçası ortaya çıktı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

İskoçya'da sıcaklıkların aniden düşmesiyle "buz pankekleri" diye bilinen, çember şeklindeki onlarca buz parçası ortaya çıktı.

Genellikle daha yüksek enlemlerde oluşan buz tabakaları, bu kez İskoçya'nın Wigtownshire bölgesindeki Bladnoch Nehri üzerinde görüldü.

Öte yandan, aynı oluşumlar Glasgow yakınlarındaki Kelvin Nehri ve İngiltere'nin kuzeybatısındaki Göller Bölgesi'nde de görüldü.

Soğuk havalarda ortaya çıkıyor

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'ne göre buz pankekleri çok soğuk okyanuslarda, göl veya nehirlerde ortaya çıkabiliyor.

Pankeklere benzeyen buz kütlelerinin oluşabilmesi için su yüzeyindeki donmuş köpüklerin, girdaplara hapsolması gerekiyor.