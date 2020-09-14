İspanya, WhatsApp'ı gelirine göre vergilendirmeyi düşünüyor

İspanya hükümeti, Whatsapp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri, gelirlerine göre vergilendirmeyi gündemine aldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara sesli ve görüntülü arama imkanı da sunuyor.

İspanya hükümeti, WhatsApp'ın sahip olduğu bu özellikler ile telekom operatörlerinden herhangi bir farkı olmadığı görüşünde.

Bu nedenle hükümet, telekom operatörlerinde olduğu gibi anlık mesajlaşma sağlayıcılarına da aynı şekilde vergilendirilmesi için müzakere dönemine başlayacak.





İspanya'nın Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti." dedi. HER BİN EURO BAŞINA VERGİ

Yasa tasarısı, yılda 1 milyon eurodan fazla ciro yapan şirketlerin, her bin euro brüt gelir başına 1 euroyu aşmasına izin verilmeyecek şekilde vergiye tabi olmasını öngörüyor.