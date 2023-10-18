İsrail, uydu interneti için SpaceX'in kapısını çaldı İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladı.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'ya Starlink uydu interneti desteği sunan SpaceX, benzer bir kararı İsrail için de alabilir.

İsrail Telekomünikasyon Bakanlığı, SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Görüşmelerin başladığı aktarılan açıklamada, bu adımla Gazze sınırı çevresindeki beldelere ve savaş bölgelerine kesintisiz internet hizmeti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, diğer sistemlerin arızalanması durumunda yedek olarak hizmet verecek Starlink'e ilk kez başvuracağı ifade edildi.

SpaceX henüz karar vermedi

Gelen bilgilere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, henüz İsrail'in talebini kabul etmedi ve bakanlığın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

İsrail ordusu Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

İsrail, böyle bir durumda internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe ediyor.