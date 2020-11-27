İstenmeyen SMS devri 1 Aralık'ta sona eriyor

Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile birlikte tarihe karışacak.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında istenmeyen mesajlar geliyor. Birçok şirket, kendi ürünlerini veya bilgilendirme mesajlarını SMS olarak kullanıcıların telefonuna gönderebiliyor.

İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı.

Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı ve ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu.



Sistem, ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak.

1 ARALIK'TA DEVREYE GİRECEK

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek.

Yeni sistem ile birlikte, kendisine ticari mesaj gönderilmesine izin veren kişilerin numaraları ya da e-posta adresleri, İYS sistemine kayıtlı olacak. İYS'den onay almadan hiçbir şirket kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.

Ayrıca İYS’ye kayıt yaptırmayan şirketler, hem numara listesini kaybedecek hem de çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.

VATANDAŞLAR KONTROL EDECEK

Vatandaşlar, İYS sistemi ile mesaj almak istemedikleri kurumları kapatabilecek veya her kurumun mesaj gönderme iznini ayrı ayrı düzenleyebilecek.

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