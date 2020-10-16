İstenmeyen SMS devri 1 Aralık'ta tarihe karışıyor: İşte yeni İYS sistemi hakkında bilmeniz gerekenler

Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile birlikte tarihe karışacak. İşte yeni sistemin detayları..

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında istenmeyen mesajlar geliyor. Birçok şirket, kendi ürünlerini veya bilgilendirme mesajlarını SMS olarak kullanıcıların telefonuna gönderebiliyor.

İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı. Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı ve ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu.

Sistem ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.

ARTIK KULLANICIDAN İZİN ALMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Aralık itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Söz konusu sistem ile birlikte şirketler, ticari mesajların yanı sıra bayram, yılbaşı gibi kutlama mesajları ve memnuniyet anketleri için kullanıcılardan izin almak zorunda kalacak.

Aktarılan bilgilere göre, kendisine ticari mesaj gönderilmesine izin veren kişilerin numaraları ya da e-posta adresleri, İYS sistemine kayıtlı olacak. İYS'den onay almadan hiçbir şirket kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.

Ayrıca İYS’ye kayıt yaptırmayan şirketler, hem numara listesini kaybedecek hem de çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.

VATANDAŞLAR KONTROL EDECEK

Vatandaşlar, İYS sistemi ile mesaj almak istemedikleri kurumları kapatabilecek veya her kurumun mesaj gönderme iznini ayrı ayrı düzenleyebilecek.