İtalya, Apple'a 10 milyon euro ceza kesti

İtalya Rekabet Kurumu, iPhone'lardaki su geçirmez özelliğe dair yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle Apple'a 10 milyon euro ceza kestiğini duyurdu.

Şimdiye kadar çeşitli suçlamalar nedeniyle milyon dolarlarca ceza ödemek zorunda kalan Apple'a bir darbe de İtalya'dan geldi.

İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği; satış sonrasındaki garantilerin sıvı hasarlarını kapsamaması gerekçesiyle ABD'li şirkete 10 milyon euro para cezası kestiğini açıkladı.

APPLE'IN REKLAMLARI YANILTICI

Açıklamada Apple'ın, farklı iPhone modellerinin tanıtımında yer alan 1 ila 4 metre arasında değişen derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olma özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğu ve normal kullanım koşullarında bu testin geçerli olmadığı bilgisine yer verildi.

YANILTICI BİLGİ VERİLEN MODELLER

Sıvı nedeniyle zarar gören iPhone modellerinin, satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasının, Apple'ın "agresif ticari uygulaması" olarak nitelendirildiği belirtilen açıklamada, tanıtım ve promosyonlarında yanıltıcı bilgiler içeren söz konusu akıllı telefon modellerinin iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olduğu bildirildi.

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