İtalya, çip fabrikası için Intel ile görüşüyor

İtalya, çip fabrikası için Intel ile görüşüyor

İtalya, gelecekte yaşanabilecek çip sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için Intel'e özel bir teklif yapacak.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, birçok sektörde kendini gösteriyor.

Ayrıca çip üreticileri ve hükümetler, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

İTALYA'NIN INTEL PLANLARI

Bu yatırıma oldukça ilgi duyan İtalya’nın, gelişmiş bir üretim tesisi kurmak için Intel’e özel teklifler hazırladığı ortaya çıktı.

İtalya hükümeti, yeni bir çip üretim tesisi için 8 milyar euroya ulaşabilecek yatırımı finanse etmeye hazır.

Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek.

Güvenilir kaynaklar, hükümetin hazırladığı ayrıntılı teklifin yıl sonuna kadar sunulacağını ve Intel ile yapılan görüşmelerin artık son aşamaya geldiğini söylüyor.

ÇİP KRİZİ SÜRECEK

Küresel çip kriziyle ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Intel CEO'su Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.