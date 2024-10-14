AA & Ensonhaber

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan’ın koordinatörlüğünde, iki yıl önce başlatılan proje kapsamında Pars Roket Takımı, tamamen yerli ve milli bir hibrit motorlu roket geliştirdi.

"İstikbal" adı verilen bu roket, 15 Eylül'de Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda başarıyla fırlatılarak test sürecini tamamladı. Prof. Dr. Aslan, 2012 yılında öğrencilerle birlikte kurdukları Pars Roket Takımı'nın, yalnızca uzay mühendisliği bölümünden değil, elektrik, elektronik, makine ve kimya gibi farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımıyla oluştuğunu belirtti.

Takımın ana hedefinin uzaya erişim sağlayan sistemler geliştirmek olduğunu ifade eden Aslan, hibrit roket teknolojisinin bu alanda devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bu teknoloji, daha güvenli ve kolaylaştırıcı özellikleriyle öne çıkıyor. Sık sık ateşleme ve test yapma imkânı sunuyor. Şimdiye kadar Pars Roket Takımı olarak, biri geçtiğimiz günlerde olmak üzere Aksaray'da iki farklı hibrit motorlu roket fırlattık. Türkiye'nin ilk hibrit roket uçuşunu da Pars Roket Takımı gerçekleştirdi

dedi.

"YÜKSEK İRTİFALARA KENDİ MOTORLARIMIZLA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

İTÜ Pars Roket Takımı Kaptanı Sudenaz Sofuoğlu, 15 Eylül'de Aksaray’da gerçekleştirdikleri deneme atışıyla Türkiye’de hibrit roket motoru uçuran "tek öğrenci takımı" olma unvanını kazandıklarını ifade etti.

Sofuoğlu,

Bu motorumuz, yaklaşık 9 bin feet yüksekliğe ulaşacak şekilde tasarlandı. Gelecekteki hedefimiz ise, 30 bin feet’e çıkabilecek bir motor geliştirerek, roketin ve motorun tüm üretim süreçlerini atölyemizde tamamlamak. Kendi motorlarımızla yüksek irtifalara ulaşmayı amaçlıyoruz

dedi.

Projenin tüm aşamalarının İTÜ'deki öğrenciler tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Sofuoğlu, şunları ekledi:

Türkiye'deki diğer roket ekiplerinden farklı olarak biz roketimizin motorunu kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. İlk olarak motor tasarımını yapıyoruz, ardından AR-GE çalışmalarıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm hesaplamalar, analizler, çizimler ve simülasyonlar üniversitemizin bünyesinde arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasına geldiğimizde, yapabileceğimiz kısımları burada kendimiz üretiyoruz. Sonrasında test alanımızda ateşleme testleri yapıyoruz ve bu testler roketin içindeki koşullara birebir uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Ardından elde ettiğimiz verileri analiz edip programlara aktarıyoruz ve motorun hangi irtifaya çıkacağını simülasyonla hesaplıyoruz.

Yaklaşık 15 kişilik bir ekip olduklarını belirten Sofuoğlu, Roketsan ve çeşitli özel firmaların kendilerine destek sağladığını söyledi. "İstikbal" isminin özel bir anlam taşıdığını belirterek, "İstikbal göklerdedir, biz de dedik ki yerli hibrit motorumuzu İstikbal ile göklere taşıyalım" şeklinde konuştu.