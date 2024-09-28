James Webb, iki galaksinin birleşmesini görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu, yüz milyonlarca yıl süren devasa bir çarpışma sonucu iki galaksinin birleşmesini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 3 yıldır gözlem yapıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, yeni bilgiler göndermeye devam ediyor.

NASA öncülüğünde ve Avrupa Uzay Ajansı desteğiyle geliştirilen uzay teleskobu, yüz milyonlarca yıl süren devasa bir çarpışma sonucu iki galaksinin birleşmesini ortaya çıkardı.

Arp 107 olarak bilinen bu kozmik dans, iki galaksinin birbirine yaklaşarak yıldızlardan oluşan bir "köprü" inşa etmesiyle gerçekleşti.

DAHA ÖNCE NET GÖRÜNTÜLENMEMİŞTİ

Şimdiye kadar böylesine net bir şekilde görüntülenmemiş olan bu galaktik birleşme, evrenin sırlarını biraz daha aydınlatıyor.

Eşsiz görüntüde, beyaz alanlar iki galaksideki eski yıldızları ve onların oluşturduğu köprüyü ortaya koyuyor.

Avrupa Uzay Ajansı, bu bölgenin gaz ve yıldızlardan oluştuğunu belirtiyor. Samanyolu Galaksisi'nin de bir gün benzer bir birleşme yaşayabileceği düşünülüyor.

Bu birleşme, yeni yıldızların doğumunu tetiklerken, Webb'in Orta Kızılötesi Aracı, yoğun gaz bulutlarını turuncu ve kırmızı tonlarda görselleştiriyor.