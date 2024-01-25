James Webb, Macellan Bulutu'ndaki bir yıldız patlamasını yakaladı James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisi Büyük Macellan Bulutu'ndan yeni görüntü yolladı.

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NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Samanyolu'ndan etkileyici fotoğraf

James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı.

Büyük Macellan Bulutu'ndan alınan görüntüde, bir yıldızın oluşum evresi gözler önüne serildi.

Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi kabul edilen ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor.

Güçlü uzay teleskobundan alınan turuncu, sarı ve mavi görüntü, Samanyolu'nun bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda bulunan 1.630 ışık yılı genişliğindeki N79 bulutsunun yıldızlararası atomik hidrojenini gösteriyor.

Bu bölge aktif olarak yıldızlar oluşturuyor ve gök bilimciler tarafından neredeyse keşfedilmemiş durumda.