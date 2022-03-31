James Webb, metan gazı ile uzaylıları arayacak

James Webb Uzay Teleskobu, metan gazını izleyerek uzaylı yaşamın olup olmadığına dair kanıt bulmaya çalışacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenleri araştıracak.

METAN GAZI İLE YAŞAM BULMAYA ÇALIŞACAK

Bilim insanları, yenilikçi James Webb Uzay Teleskobu’nun uzaylıları tespit etmek için metan gazının izini sürebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre, oksijen bir gezegende hayat olduğunu gösterebilir ama aynı zamanda kolayca gözden kaçabilir. Metan gazının saptanmasıysa o kadar zor değil.

Ayrıca bu gaz da Dünya’da yaşam için son derece önemli. Bu nedenle yaşamın göstergesi olarak düşünülebilir.

Astrofizikçi Joshua Krissansen-Totton, "Kayalık bir gezegende çok fazla metan tespit ederseniz, bunu açıklamak için genellikle büyük bir kaynağa ihtiyacınız olur. Biyolojik aktivitenin Dünya'da büyük miktarlarda metan oluşturduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle evrendeki kayalık bir gezegende metan tespit etmek, Dünya’dakine benzer bir yaşam formuna işaret edebilir.

Öte yandan bazı cansız nesneler de metan molekülü oluşturabilir. Araştırmacılar volkanlar, okyanus sırtları, hidrotermal menfezler ve hatta asteroit çarpmalarının da metan üretebileceğini vurguluyor.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.