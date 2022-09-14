James Webb, Orion Bulutsusu'nu görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Orion Bulutsusu'nun fotoğrafını çekti ve Dünya'ya gönderdi.

Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

Orion Bulutsusu, Samanyolu içerisinde Avcı takımyıldızı bölgesinde, Avcı Kuşağı'nın güneyinde yer alıyor.

En parlak bulutsulardan olan Orion, yaklaşık 24 ışık yılı çapında ve gece çıplak gözle görülebiliyor.

James Webb görüntüledi

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Ünlü teleksop, şimdi de Orion Bulutsusu'na yakın bir bakış attı ve fotoğrafını çekmeyi başardı.

Görüntüyü paylaşan bilim insanları, yeni görüntüyle birlikte yıldızların nasıl doğduğu konusunda önemli bilgiler sunuyor. Görüntü üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte, yıldızlar hakkında bilinmeyenler açığa çıkabilir.

Hubble'dan daha net fotoğraflar çekiyor

Öte yandan, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb, Hubble'a göre çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor.

Aşağıda Orion Bulutsusu'nun Hubble ve James Webb tarafından çekilen iki farklı görüntüsünü görebilirsiniz.