Petrol
94.92
1.88%
Euro
18.2316
0.21%
Dolar
18.2402
-0.05%
Altın
999.38
0.03%
Borsa
3407
0.00%
Bitcoin
372.959
-4.63%
BTXN Coin
6.45
-4.01%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    James Webb, Orion Bulutsusu'nu görüntüledi

    James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Orion Bulutsusu'nun fotoğrafını çekti ve Dünya'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    James Webb, Orion Bulutsusu'nu görüntüledi

    Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

    Orion Bulutsusu, Samanyolu içerisinde Avcı takımyıldızı bölgesinde, Avcı Kuşağı'nın güneyinde yer alıyor.

    En parlak bulutsulardan olan Orion, yaklaşık 24 ışık yılı çapında ve gece çıplak gözle görülebiliyor.

    James Webb görüntüledi

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Ünlü teleksop, şimdi de Orion Bulutsusu'na yakın bir bakış attı ve fotoğrafını çekmeyi başardı.

    orion bulutsusu

    Görüntüyü paylaşan bilim insanları, yeni görüntüyle birlikte yıldızların nasıl doğduğu konusunda önemli bilgiler sunuyor. Görüntü üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte, yıldızlar hakkında bilinmeyenler açığa çıkabilir.

    Hubble'dan daha net fotoğraflar çekiyor

    Öte yandan, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb, Hubble'a göre çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor.

    Aşağıda Orion Bulutsusu'nun Hubble ve James Webb tarafından çekilen iki farklı görüntüsünü görebilirsiniz.

    hubble

    orion


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü
    Yaşam

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü

    Görüş Bildir