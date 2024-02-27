James Webb, Samanyolu'ndan daha büyük antik bir galaksi keşfetti Gök bilimciler, Samanyolu'ndan daha büyük ve yaşlı bir galaksi keşfetti. ZF-UDS-7329 adı verilen galaksi, yaklaşık 13 milyar yıl önce oluştu.

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NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Yeni bir galaksi keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Samanyolu benzeri bir galaksi tespit etti. Samanyolu'ndan daha büyük ve yaşlı olan ZF-UDS-7329 isimli galaksinin, yaklaşık 13 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Dikkat çekici olan, henüz karanlık madde oluşmamasına rağmen bu büyüklükte bir galaksinin evrenin erken dönemlerinde oluşmuş olması.

Araştırmacılar, bu keşfin evrenin ilk dönemlerinde nasıl bu kadar hızlı oluştuğuna ve geliştiğine dair herhangi bir bilgiye sahip değil.

ZF-UDS-7329'un varlığı, evrenin erken evrelerindeki yıldız ve galaksi oluşumunu anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Araştırmacılar, gelecekte daha fazla gözlem yapmayı ve bu galaksinin nasıl oluştuğuna dair daha fazla bilgi edinmeyi planlıyor.