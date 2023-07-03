James Webb, Satürn'ün halkalarını görüntüledi Satürn, James Webb Uzay Teleskobu ile görüntülendi. İşte James Webb'in gözünden Satürn ve halkaları...

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Satürn'ün halkaları genel olarak su buzlarından oluşur. Bilim insanları, Satürn'ün bu halkalarla birlikte oluştuğu veya bu halkaların sonradan meydana geldiği konusunda emin değiller.

Ancak Dünya'dan oldukça barışçıl görünen bu halkalar, aslında mikroskobik toz taneciklerinden devasa kayalara kadar uzanan buz kütlelerinden oluşuyor.

Halkalar, Satürn'ün yer çekimi kuvveti ile yörüngesel kuvvet arasında dengede durabiliyor.

James Webb, Satürn'ün halkalarını görüntüledi

Satürn, James Webb Uzay Teleskobu ile görüntülendi. Teleskopta kullanılan kızılötesi filtreler sonucunda halkalar parlak beyaz, gezegenin kendisi ise siyaha yakın tonla görüntülendi.

Bilim insanları, James Webb teleskobu yardımıyla Satürn gezegenini daha yakından incelemeyi amaçlıyor.