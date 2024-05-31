James Webb Teleskobu bilinen en uzak galaksiyi buldu Bilim insanları, James Webb teleskobunu kullanarak büyük patlamadan yalnızca 290 milyon yıl sonra ortaya çıkan bir galaksi keşfetti.

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NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Bilinen en uzay galaksiyi buldu

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, son zamanlarda "Kozmik Şafak" olarak adlandırılan ve Büyük Patlama'dan sonra geçen yakın dönemi ifade eden zamanda ortaya çıkan galaksileri keşfetmek için kullanılıyor.

Bilim insanları, teleskobu kullanarak büyük patlamadan yalnızca 290 milyon yıl sonra ortaya çıkan bir galaksi keşfetti.

JADES-GS-z14-0" olarak isimlendirilen galaksi, şaşırtıcı derecede parlak ve bin 600 ışık yılı genişliğinde.

Uzmanlar, rekor kıran en uzak galaksinin sadece uzaklığıyla değil, aynı zamanda büyüklüğü ve parlaklığıyla da dikkat çekici olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, bazıları daha da uzakta olabilecek bu tür uzak galaksilerden daha fazlasını bulabileceklerini umuyor.