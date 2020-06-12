James Webb Uzay Teleskobu fırlatma tarihine yetişmeyecek

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun planlanan fırlatma tarihine yetişmeyeceğini duyurdu.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) ortak çalışması James Webb Uzay Teleskobu; geçtiğimiz haftalarda, fırlatılmadan önce önemli bir dönüm noktasını geride bırakmış ve ilk defa fırlatılma boyutunda katlanmıştı.

GÖREV TARİHİNE YETİŞMESİ ZOR

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu yine bir erteleme haberi ile gündemde.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre James Webb, daha önce duyurulan Mart 2021 fırlatma tarihine de yetişmeyecek.

"KORONAVİRÜS BİZİ ENGELLEDİ"

NASA Bilim Misyonu Müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen; Uzay Araştırmaları Kurulu ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulu'nun 2020 ortak bahar toplantısında, "Sene başında ortaya çıkan koronavirüse kadar her şey yolunda gitti. Ancak pandemi sürecinde birçok NASA merkezi, virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için zorunlu olarake evden çalışma sistemine geçti. Bu durum, James Webb de dahil olmak üzere birçok NASA görevini yavaşlattı." dedi.

Zurbuchen, yeni fırlatma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, gelecek ay yapılacak bir program değerlendirmesi sırasında tarih belirleyeceklerini belirtti. Ancak Zurbuchen'e göre NASA, bu görevi gelecek yıl içerisinde kesin olarak gerçekleştirecek.