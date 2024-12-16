James Webb ve Hubble doğruladı: Evren beklenenden daha hızlı genişliyor

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Gökbilimciler uzun zamandır evrenin genişlediğini biliyorlardı, ancak son yıllarda yapılan gözlemler, bu genişlemenin beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu durum, bilim dünyasında "Hubble gerginliği" olarak bilinen bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

HUBBLE VE WEBB TELESKOPLARINDAN ORTAK SONUÇ

NASA'nın iki güçlü uzay teleskobu Hubble ve James Webb, bu tartışmaya son noktayı koyacak gibi görünüyor.

Her iki teleskoptan elde edilen veriler, evrenin genişleme hızının daha önce hesaplanandan daha yüksek olduğunu doğruluyor.

Bu sonuçlar, The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir çalışmada detaylı bir şekilde ele alındı.

EVRENİN GENİŞLEME HIZI NASIL HESAPLANIYOR

Çalışmada, uzak galaksilerin ve süpernovaların gözlemleri kullanılarak modern evrenin genişleme oranı üç ayrı yöntemle hesaplandı.

Sonuçlar, megaparsek başına saniyede yaklaşık 73 kilometrelik bir genişleme oranına işaret ediyor.

Bu değer, kozmik mikrodalga arka planına dayalı teorik modellerin öngördüğü 67-68 km/s/megaparsek değerinden önemli ölçüde yüksek.

KARANLIK ENERJİ VE DİĞER HİPOTEZLER

Bu tutarsızlığın en olası açıklaması, evrenin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan ve evrenin hızlanan genişlemesini yönlendirdiğine inanılan "karanlık enerji". Ancak karanlık enerji, fizikteki en büyük çözülememiş gizemlerden biri olmaya devam ediyor.

Araştırmacılar, "erken karanlık enerji" gibi evrenin erken dönemlerine ilişkin anlayışımızda eksik olan bir şeyin bu tutarsızlığa neden olabileceğini düşünüyor.

Diğer hipotezler arasında egzotik parçacıklar, değişen temel sabitler, ilkel manyetik alanlar ve hatta karanlık maddeye dair revize edilmiş bir anlayış yer alıyor.