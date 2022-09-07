Japon hükümetinden yenilik: Disket ve CD kalkıyor

Japon vatandaşlarının, resmi başvurularda kişisel dokümanlarını CD veya disket ile gönderme zorunluluğu kalkacak.

Yıllar önce kullandığımız depolama birimleri olan disketler ve CD'ler, artık yerlerini taşınabilir ve bulut depolama aygıtlarına bıraktı. Günümüzde birçok bilgisayar üreticisi, ürünlerinde disket ve CD girişine bile yer vermiyor.

Hatta ülkemizde resmi formlar ve kayıtlar bile artık e-Devlet üzerinden dijital ortamda yapılabiliyor.

Teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya'da ise işler biraz farklı. Eski teknolojilerden kolay kolay vazgeçmeyen ülkede, resmi başvurularda hala disket ve CD'ler kullanılıyor.

CD ve disket zorunluluğu

Sunucu ortamlarının güvensizliği nedeniyle, Japonya'da internet üzerine kişisel bilgileri kaydetmek yasak.

Bugüne kadar resmi formlar ve kayıt belgeleri doldurulurken Japon vatandaşlar disket, CD, bellek kartı ve USB disk ile birlikte verilerini göndermek zorundaydı.

Zorunluluk kalkıyor

Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono, hükümetin disket veya CD-ROM kullanımını gerektiren kuralları yeniden düzenleyeceğini duyurdu.

Hükümet, yeni aldığı bir kararla vatandaşlara benzersiz bir kimlik numarası verecek ve bu numara ile çevrimiçi formlara başvuru yapılabilecek. Ayrıca kişisel dokümanlar, artık internet ortamına yüklenecek.

Karşı çıkanlar da var

Bazı Japon hükümet yetkilileri, disketlerin bir e-postanın sağlayamayacağı bir düzeyde güvenlik ve özgünlük sunduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor ve