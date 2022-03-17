Japonlardan Ay'ı keşfedecek mini robot

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

Gelecek yıllarda ABD başta olmak üzere bazı ülkeler çeşitli Ay görevleriyle Dünya'mızın uydusunu keşfe çıkacak.

Bu ülkelerden biri olan Japonya, 2022'de ayın yüzeyini keşfetmek için beyzbol büyüklüğünde bir robot geliştirdi.

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.

8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismi "Sora-Q" olarak açıklandı.

FOTOĞRAFLARI DÜNYA'YA İLETECEK

Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları Dünya'ya aktarabilecek.

Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, Sora-Q"nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.

Sora-Q"nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.