Japonların kablosuz hız rekoru kırıldı: Saniyede 938 Gigabit

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University College London'da (UCL) görevli bilim insanları, radyo ve ışık teknolojilerini birleştirerek kablosuz veri iletiminde yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Araştırmacılar, havadan saniyede 938 Gigabit (Gbps) gibi inanılmaz bir hızla veri göndermeyi başardı. Bu gelişme, kablosuz iletişimin geleceği için büyük umut vadediyor.

KABLOSUZ İLETİM HIZINDA ÇIĞIR AÇAN REKOR

Kablosuz veri iletimi, kablo döşeme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için büyük avantaj sağlıyor. Ancak geleneksel olarak fiber optik kadar hızlı olamıyordu.

Şu anda kullanılan 5G teknolojisi en fazla 20 Gbps hız sunarken, gerçek dünya koşullarında bu hız genellikle birkaç yüz Mbps'ye düşüyor. Yeni nesil kablosuz teknoloji olan Wi-Fi 7 ise yaklaşık 40 Gbps hıza ulaşabiliyor.

UCL ekibi, yeni çalışmalarıyla kablosuz iletişim hızlarının sınırlarını zorlayarak 1 Tbps'ye yaklaştı. Bu rekor, birkaç ay önce bir Japon ekip tarafından kırılan önceki rekorun yaklaşık yüzde 30 üzerine çıkıyor.

4K FİLMİ SANİYENİN ONDA BİRİNDE İNDİRİN!

938 Gbps hızının ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için şu örneği verebiliriz: Bu hızda, 4K çözünürlükte iki saatlik bir filmi saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede indirebilirsiniz. Aynı filmi normal bir 5G bağlantısıyla indirmek isterseniz 19 dakika beklemeniz gerekir.

REKOR HIZIN SIRRI: ÇOKLU TEKNOLOJİLERİN BİRLEŞİMİ

Bu inanılmaz hız artışının sırrı, çok daha geniş bir bant genişliği sağlayan birden fazla kablosuz teknolojinin bir araya getirilmesinde yatıyor.

UCL ekibi, verileri 5 ila 150 GHz frekans aralığında iletti. Bu aralık, önceki kablosuz iletim dünya rekorunun kapsadığı aralığın beş katından fazla.

5 ile 75 GHz arasındaki sinyaller, yüksek hızlı dijital-analog dönüştürücüler kullanılarak üretildi.

75 ile 150 GHz arasındaki frekanslar ise ışık tabanlı radyo jeneratörleri ile elde edildi. Ekip, sinyalleri daha geniş bir bant genişliğine yaymanın tıkanıklığı önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.