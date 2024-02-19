Japonya, dünyanın ilk ahşap uydusunu fırlatacak Japon bilim insanları, uzay kirliliğiyle mücadele etmek için yapılan dünyanın ilk ahşap uydusunu bu yaz yörüngeye gönderecek.

ensonhaber.com

Japon bilim insanları, uzay kirliliğiyle mücadele etmek için dünyanın ilk ahşap uydusunu tamamladı.

Manolya ağacından yapılan söz konusu uydu, yaz aylarında yörüngeye fırlatılacak. "Lignosat" adı verilen uydu, yaklaşık bir kupa büyüklüğünde olacak.

Araştırmacılar, uydularda ahşap malzeme kullanmanın uzayı daha az kirleteceği görüşünde birleşiyor.

Başarılı olması halinde mikro uydu, araştırmacıların daha çevre dostu yapı malzemelerine yönelmesine olanak tanıyabilir.

Lignosat dış tarafında güneş panelleri ve iç tarafında elektronik ekipmanlar bulunan küçük bir ahşap kutu olacak.

6 ay görev yapacak

Uydu, yörüngeye girdikten sonra atmosferde düşürülmeden önce yaklaşık altı ay boyunca görev yapacak.

Araştırmacılar, ahşap malzemelerin zorlu uzay koşullarına ne kadar iyi dayanabildiğini görmek için uydu üzerinde birkaç test de yapacak.

Uzayda sıcaklık değiştikçe uydudaki ahşap panellerin eğrilebileceği veya çatlayabileceği endişesi var.

Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, laboratuvarda uzay benzeri koşullarda tutulan ahşabın ölçülebilir bir kütle kaybı, çürüme veya hasar belirtisi göstermediği ortaya çıktı.