Japonya'da maske takmayanları ve sosyal mesafeye uymayanları tespit eden robot: Robovie

Japonya'da maske takmayanları ve sosyal mesafeye uymayanları tespit eden robot: Robovie

Japonya’da ünlü futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza, koronavirüsle mücadele kapsamında müşterilerin maske takıp takmadığını kontrol eden ve sosyal mesafe ölçümü yapan bir robot işe aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı.

Karantina önlemleri, temas kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları ve diğer önlemler nedeniyle insan gücünün yerini robotlar aldı.

Japonya’da ünlü futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağazada, koronavirüsle mücadele kapsamında müşterilerin maske takıp takmadığını kontrol eden ve sosyal mesafe ölçümü yapan robotlar göreve başladı.

Japonya'da maske ve sosyal mesafeyi denetleyen robot

YÜZ TARAMASI YAPIYOR

“Robovie” adı verilen robot, sahip olduğu lazerler aracılığıyla yüz taraması yapıyor ve maske takmayan kişileri kibarca uyarıyor.

İlk olarak 2011 yılında tanıtılan ve Kyoto'daki Advanced Telecommunications Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Robovie adlı robota, koronavirüs dönemine özel yeni özellikler eklendi.

Uzmanlara göre Japon halkı, bir robot tarafından uyarıldığında insanların tepkisine nazaran daha az utanıyor.

TEMASI DA AZALTACAK

Bununla birlikte, bir dizi robotik yeniliğin arkasındaki Robovie'nin geliştiricileri, söz konusu robotun alışveriş yapanlarla personel arasındaki yakın teması azaltacağını açıkladı.

Mağazanın yerleşimi hakkında önceden yüklenmiş bilgilerle donatılan Robovie’nin, insanların hareketlerini gözlemlemek için bir kamera ve çeşitli sensörlerle donatıldığı ve sosyal mesafeyi ölçmek için lazer kullandığı belirtildi.

JAPONYA YENİDEN ALARMDA

Öte yandan; Tokyo, Osaka ve diğer şehirler ve bölgeler, hafta sonları rekor sayıda günlük vaka artışı bildirirken, Japonya’da pandeminin başlangıcından bu yana 116 bin 617 vaka ve bin 883 ölüm doğrulandı.

Bununla birlikte Başbakan Yoshihide Suga, ikinci bir olağanüstü hal ilan etme planları olmadığını söyledi.



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