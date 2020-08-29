4 dakika boyunca havada kalan aracın 2023 yılında satışa çıkabileceği kaydedildi.

Gelecekte ulaşım alışkanlıklarını değiştirebilecek projeler, tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya genelinde halihazırda 100'den fazla uçan araba projesi yürütülüyor.

Japonya'da SkyDrive şirketinin çalışmalarını sürdürdüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

YOLCUYLA HAVALANDI

Uçan araba, denemeler sırasında yaklaşık 2 metre yükselerek, 4 dakika boyunca havada kaldı.

Söz konusu proje, Toyota Motor, Panasonic, Bandai Namco gibi şirketler tarafından destek alıyor.

2023'TE KULLANIMA SUNULABİLİR

SkyDrive'a öncülük eden Tomohiro Fukuzawa, uçan arabanın kullanıma sunulması için 2023 yılını işaret etti. Bununla birlikte Fukuzawa, aracı güvenli hale getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Fukuzawa, arabanın 5-10 dakikalık süre boyunca havada kalabildiğini, bu sürenin 30 dakikaya çıkması halinde ihraç konusunun gündeme gelebileceğini vurguladı.

Japonya'daki uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu ViDEO

"SADECE 5 DAKİKA UÇARSA KİMSE ALMAZ"

Projeyi destekleyenler kadar karşı çıkanlar da var. ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü'nden Profesör Sanjiv Singh, aracın bu haliyle talep görmeyeceğini savundu.

Singh, görüşüne gerekçe olarak uçan aracın ücretinin 10 milyar dolar olmasını ve sadece 5 dakika uçabilmesini gösterdi.