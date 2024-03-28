Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracı SLIM'den yeni görüntü geldi Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren insansız uzay aracı SLIM'den yeni görüntü elde edildiğini açıkladı.

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SLIM olarak adlandırılan iniş aracı, 7 Eylül 2023'te Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Söz konusu araç, ocak ayının sonlarında doğru Ay yüzeyine iniş yapsa da bazı sorunlar yaşandı.

Ay’a yumuşak iniş yapan SLIM, güneş panellerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alındı.

İletişim yeniden sağlandı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, bir süredir sağlıklı iletişim kurulamayan SLIM ile yeniden bağlantı sağlandığı belirtildi.

Bu sayede JAXA, SLIM’in kamerası tarafından çekilen yeni bir krater görüntüsü elde etti.

Güneş'in açısının değişmesiyle ocak ayının sonlarında 2 günlüğüne aktif hale gelen SLIM ile son olarak geçen ay bağlantı kurulmuştu.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.