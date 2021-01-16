Japonya’da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar büyük ilgi görüyor.

Japonya’da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar oldukça fazla ilgi görmeye başladı.

Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle iş gücü ihtiyacının giderek arttığı Japonya’da üretilen giyilebilir robotlar, ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişilere büyük kolaylık sağlıyor.

AYAKTA ÇALIŞMAK DAHA KOLAY

Son 5 yıldır farklı firmalar tarafından üretilen ve iş yükünü hafifletmeye yarayan robotlar, iskelete benzer yapılarıyla ayakta çalışmayı daha kolay hale getiriyor.

Cerrahlar, kuaförler, fabrika çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere fiziksel güç gerektiren meslek gruplarına daha rahat bir çalışma imkanı sunan söz konusu teknoloji, sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken hastalar üzerinde de denenmeye devam ediyor.

FİYATI 5 BİN DOLAR

Giyilebilir robot teknolojisinden faydalanmak isteyenlerin en az 5 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Japonya'nın giyilebilir robotlarına ilgi büyük - VİDEO