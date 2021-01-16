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    Japonya'nın giyilebilir robotlarına ilgi büyük

    Japonya’da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar büyük ilgi görüyor.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 11:35
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    Japonya'nın giyilebilir robotlarına ilgi büyük

    Japonya’da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar oldukça fazla ilgi görmeye başladı.

    Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle iş gücü ihtiyacının giderek arttığı Japonya’da üretilen giyilebilir robotlar, ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişilere büyük kolaylık sağlıyor.

    AYAKTA ÇALIŞMAK DAHA KOLAY

    Son 5 yıldır farklı firmalar tarafından üretilen ve iş yükünü hafifletmeye yarayan robotlar, iskelete benzer yapılarıyla ayakta çalışmayı daha kolay hale getiriyor.

    Cerrahlar, kuaförler, fabrika çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere fiziksel güç gerektiren meslek gruplarına daha rahat bir çalışma imkanı sunan söz konusu teknoloji, sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken hastalar üzerinde de denenmeye devam ediyor.

    FİYATI 5 BİN DOLAR

    Giyilebilir robot teknolojisinden faydalanmak isteyenlerin en az 5 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

    Japonya'nın giyilebilir robotlarına ilgi büyük - VİDEO

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